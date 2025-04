Maltempo la conta dei danni a Torino Previste nuove precipitazioni

Con il cessare delle piogge nella tarda serata di venerdì, le condizioni meteo su Torino hanno mostrato un graduale miglioramento. Tutti i ponti cittadini sono stati riaperti al traffico, mentre sono in corso le operazioni di verifica, messa in sicurezza e valutazione dei danni. Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per

