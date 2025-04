Maltempo a Milano nuova allerta meteo rischio piogge fino a lunedì di Pasquetta

Milano ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio piogge a partire dalla mezzanotte di Pasqua, domenica 20 aprile, fino alle ore 6:00 di lunedì 21 aprile. Leggi su Fanpage.it La Protezione civile diha diramato unagialla pera partire dalla mezzanotte di Pasqua, domenica 20 aprile,alle ore 6:00 di21 aprile.

Su altri siti se ne discute: Maltempo a Milano, nuova allerta meteo: rischio piogge fino a lunedì di Pasquetta; Oggi allerta rossa in Emilia Romagna e Lombardia. Morti padre e figlio nel Vicentino in una voragine - A Milano allerta gialla da mezzanotte fino alle 6 di lunedì; Maltempo, Pasqua sotto la pioggia: scatta l'allerta meteo; Allerta gialla maltempo: ondata di temporali in arrivo a Milano e in Lombardia. Monitorati Seveso e Lambro; Maltempo a Milano, allerta meteo nella notte tra il 12 e 13 marzo 2025 per rischio idrogeologico.

Maltempo a Milano, nuova allerta meteo: rischio piogge fino a lunedì di Pasquetta - La Protezione civile di Milano ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio piogge a partire dalla mezzanotte di Pasqua, domenica 20 aprile ... (fanpage.it)

Maltempo Milano e Lombardia, allerta gialla dalla mezzanotte di Pasqua: rischio piogge forti fino alle primo mattino di Pasquetta - Rischio idrogeologico sui settori prealpini centro-occidentali e su quelli settentrionali del Nodo Idraulico di Milano dalle di mezzanotte di domenica 20 aprile e fino alle 6 di lunedì 21 aprile ... (ilgiorno.it)

Maltempo: allerta gialla a Milano per domenica notte - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domenica e fino alle 6 di lunedì. (ANSA) ... (msn.com)