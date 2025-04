Internews24.com - Lotta Scudetto, Oliveira: «Calendario non facile per l’Inter, ma hanno una rosa importante»

di Redazione: «nonper, mauna» Le parole dell’ex attaccante rossoblùL’ex attaccante del Cagliari, Luis, intervistato in esclusiva dai microfoni di CagliariNews24, ha parlato cosi della:Dopo una fase nella quale l’Atalanta sembrava compresa nellaper loora questa si è circoscritta ad Inter e Napoli. Quale compagine pensa che possa trionfare dopo le prossime sei giornate?«ora ha unnon, dovrà sfidare Bologna e Roma, squadre che stannondo per degli obiettivi importanti. C’è da dire però che i nerazzurriuna, possono sostituire diversi giocatori senza che cambi quasi nulla, penso che sarà una bellacon il Napoli! Io voglio vedere come andrà questa giornata perché i partenopei giocheranno con il Monza ed in base al risultato delvincendo potrebbero andare a meno uno o due.