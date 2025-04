Lo strano caso del Harborough Town amato dai tifosi spagnoli

AGI - Partire dalla Spagna per andare a seguire una partita di calcio inglese. Fino a qui niente di strano. Old Trafford, Anfield, Stamford Bridge. Le opzioni sono tante, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tutti 'templi' del pallone che accolgono ogni anno folle di turisti e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. Ma è decisamente raro che lo stesso accada in uno stadio di un club non professionistico come l'Harborough Town FC, che milita nella Southern League Premier Division Central, settima divisione del calcio inglese. Eppure è successo, come racconta la Bbc, che oltre 100 tifosi spagnoli si sono presentati allo stadio del club, con bandiere, sciarpe, cori e tutto l'entusiasmo tipico del tifo iberico. No, non si tratta di uno scherzo. La loro presenza non era casuale né improvvisata.

