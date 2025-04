LIVE Milano Conegliano 0 1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA inizia il secondo set

DIRETTA LIVE4-1 A segno Daalderop da zona-4.3-1 Si sblocca Conegliano con l'accelerazione efficace di Zhu Ting.3-0 MURO EGONUUUU!2-0 Lunga la diagonale di Zhu Ting.1-0 Parallela vincente di Daalderop.secondo SET16.43 Con il consueto cinismo la formazione di Daniele Santarelli ha impresso il primo passo verso la conquista della vittoria. Parziale d'apertura equilibratissimo, in cui la differenza è stata effettuata nelle battute centrali del set, momento nel quale Milano ha commesso qualche errore di troppo. Per quanto visto in campo, non c'è un divario netto tra le due squadre: vedremo se cambierà qualcosa nel secondo set.22-25 Vola via l'attacco di Miriam Sylla, la Imoco si porta a casa il primo set dell'incontro. Milano-Conegliano 0-1!22-24 Zhu Ting trova le mani del muro, due set point per Conegliano.

