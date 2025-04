LIVE Milano Conegliano 0 0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA Vero Volley avanti 12 10 nel primo set

DIRETTA LIVE16-19 Diagonale vincente di Haak dalla seconda linea.16-18 Mani out di Gabi da zona-4.16-17 MONSTER BLOCK DANESIIIII!15-17 MURO CHIRICHELLAAA!15-16 Diagonale vincente in extrarotazione di Zhu Ting.15-15 Lunga la battuta giocata da Haak.14-15 A segno Haak da zona-2.14-14 Pipe eccezionale di Egonu.13-14 Invasione commessa da Kurtagic, Conegliano torna in vantaggio nel punteggio.13-13 Con un pallonetto intelligente Haak conquista il punto del pari.13-12 Vola via l’attacco di Egonu.13-11 A segno Zhu Ting da zona-4.13-10 Egonu indirizza sulla riga il suo attacco lungolinea.12-10 A segno con il primo tempo Fahr.12-9 Ancora un attacco vincente per Gabi.12-8 Accelerazione incrociata debordane di Egonu.11-8 Diagonale vincente di Daalderop.10-8 Mani out di Gabi da zona-4. Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Vero Volley avanti 12-10 nel primo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-19 Diagonale vincente di Haak dalla seconda linea.16-18 Mani out di Gabi da zona-4.16-17 MONSTER BLOCK DANESIIIII!15-17 MURO CHIRICHELLAAA!15-16 Diagonale vincente in extrarotazione di Zhu Ting.15-15 Lunga la battuta giocata da Haak.14-15 A segno Haak da zona-2.14-14 Pipe eccezionale di Egonu.13-14 Invasione commessa da Kurtagic,torna in vantaggio nel punteggio.13-13 Con un pallonetto intelligente Haak conquista il punto del pari.13-12 Vola via l’attacco di Egonu.13-11 A segno Zhu Ting da zona-4.13-10 Egonu indirizza sulla riga il suo attacco lungolinea.12-10 A segno con iltempo Fahr.12-9 Ancora un attacco vincente per Gabi.12-8 Accelerazione incrociata debordane di Egonu.11-8 Diagonale vincente di Daalderop.10-8 Mani out di Gabi da zona-4.

Notizie raccolte sul web: LIVE Conegliano-Milano 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le Pantere si aggiudicano gara-1!; Pallavolo femminile, c’è la finale scudetto di Serie A1 2024 - 2025 · Calendario e dove vedere in diretta le partite tra Conegliano e Milano | Volley; Conegliano trionfa in Coppa Italia! 3-0 a Milano, rivivi il live-blog; Dove vedere in tv Milano-Conegliano, gara-2 finale volley femminile: orario, canale, programma, streaming; Conegliano batte Milano, semifinale Mondiale per club: rivivi la diretta.

LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-2 determinante per Egonu e compagne - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto ... (oasport.it)

LIVE! Conegliano-Milano: diretta, aggiornamenti in tempo reale, punteggio e statistiche di gara-1 della Finale Scudetto 2024/25 - SERIE A1 - LIVE! Conegliano-Milano: diretta, aggiornamenti in tempo reale, punteggio e statistiche set per set di gara-1 della Finale Scudetto 2024/25. (eurosport.it)

LIVE Conegliano-Milano 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le Pantere si aggiudicano gara-1! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:27 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon ... (oasport.it)