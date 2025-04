LIVE Milano Conegliano 0 0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA inizia gara 2 della finale scudetto

DIRETTA LIVEPRIMO SET16.11 Tutto pronto per il via dell’incontro.16.09 Ecco i due sestetti titolari.Milano: Sylla, Daalderop, Orro, Danesi, Kurtagic, EgonuConegliano: Gabi, Zhu Ting, Haak, Wolosz, Chirichella, Fahr16.06 Risuona al Forum il Canto degli Italiani.16.03 Qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia per vedere all’opera le due squadre.15.59 E’ il momento dell’annuncio dei due starting six.15.57 Le due squadre si schierano per la presentazione ufficiale dell’incontro.15.55 Concluso il riscaldamento al Forum di Assago: pochi minuti alla presentazione ufficiale delle due compagini.15.50 Conegliano arriva dal successo ottenuto in Veneto nel primo atto della finale scudetto, vittoria fondamentale per poter preparare con più serenità gli impegni successivi. Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia gara-2 della finale scudetto Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET16.11 Tutto pronto per il via dell’incontro.16.09 Ecco i due sestetti titolari.: Sylla, Daalderop, Orro, Danesi, Kurtagic, Egonu: Gabi, Zhu Ting, Haak, Wolosz, Chirichella, Fahr16.06 Risuona al Forum il Canto degli Italiani.16.03 Qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia per vedere all’opera le due squadre.15.59 E’ il momento dell’annuncio dei due starting six.15.57 Le due squadre si schierano per la presentazione ufficiale dell’incontro.15.55 Concluso il riscaldamento al Forum di Assago: pochi minuti alla presentazione ufficiale delle due compagini.15.50arriva dal successo ottenuto in Veneto nel primo atto, vittoria fondamentale per poter preparare con più serenità gli impegni successivi.

