LIVE Italia Francia 21 34 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA non basta un’ottima prova azzurra al Lanfranchi passano le transalpine in rimonta

DIRETTA LIVE16.01 Passivo forse troppo pesante per quel che si è visto nei primi quaranta minuti di gioco. Una grande Italia ha chiuso il primo tempo in vantaggio 21-12, poi nella seconda frazione il calo fisico azzurro ha spianato la strada alla Francia, che ha chiuso la pratica negli ultimi minuti con due mete ravvicinate. La nazionale di Roselli ha provato l'impresa, resa purtroppo vana dalla straripanza fisica delle transalpine. Al Sergio Lanfranchi di Parma, Italia Francia finisce 21-34.80? Sbaglia Bourgeois la trasformazione, finisce la partita: Italia-Francia 21-34.80? Italia che perde nuovamente il pallone in transizione, sbaglia il calcetto Madia, riparte la Francia che va ancora in meta con Alexandra Chambon.80? Ultimo minuto, esce Michela Sillari, entra Beatrice Capomaggi.

