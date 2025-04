LIVE Italia Francia 21 22 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA dieci minuti alla fine ci provano le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

73? Italia che non riesce ad uscire dai suoi 22, francesi che vogliono chiudere la pratica.

73? L'Italia sembra accusare la fatica del primo tempo, ora ci sarà una mischia con introduzione Italiana nei 22 metri delle azzurre.

72? Stoppato il calcio di Madia dalla difesa francese, Michela Sillari salva con un placcaggio in extremis.

71? É fuori stavolta il calcio di Bourgeois, l'Italia rimane attaccata al match.

70? Placcaggio alto di Madia, calcio per la Francia che proverà addirittura a mirare ai pali da circa 40 metri.

69? Turnover della Francia, Italia che non riesce a replicare le azioni del primo tempo.

67? Brutta storta alla caviglia per Sara Tounesi, sembra voler continuare però l'azzurra.

67? Serie di placcaggi a metà campo, non si riesce ad avvicinarsi alla linea di meta.

