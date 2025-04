LIVE – Inter Roma Women 1 0 si riprende inizia il secondo tempo

Inter-Roma Women è l’incontro valido per la settima giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.LIVE: Inter-Roma Women 1-051? Prima sostituzione del match: esce Dragoni dolorante a causa dell’infortunio, al suo posto entra Pandiniinizia IL secondo tempoLa Roma tenta di mantenere il pallino del gioco facendo possesso palla, ma le nerazzurre di Piovani restano concentrate in fase difensiva, sfruttando le ripartenze per fare male davanti. Al primo squillo giallorosso, l’Inter Women risponde immediatamente col gol del vantaggio di Polli al 6?. In questo bel primo tempo le Interiste sfiorano in più occasioni la rete del raddoppio, rischiando davvero poco. Inter-news.it - LIVE – Inter-Roma Women 1-0, si riprende: inizia il secondo tempo! Leggi su Inter-news.it è l’incontro valido per la settima giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.1-051? Prima sostituzione del match: esce Dragoni dolorante a causa dell’infortunio, al suo posto entra PandiniILLatenta di mantenere il pallino del gioco facendo possesso palla, ma le nerazzurre di Piovani restano concentrate in fase difensiva, sfruttando le ripartenze per fare male davanti. Al primo squillo giallorosso, l’risponde immediatamente col gol del vantaggio di Polli al 6?. In questo bel primoleiste sfiorano in più occasioni la rete del raddoppio, rischiando davvero poco.

