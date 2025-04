LIVE F1 GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA Mclaren subito velocissime nella FP3 Ferrari devono inseguire

DIRETTA LIVE15.47 Norris conclude il suo primo giro ed è secondo a 0.085 da Piastri. Uno-due Mclaren, quindi, mentre Hamilton e Leclerc sono in sesta e settima posizione rispettivamente a 1.249 e a 1.290. Verstappen in pista con le soft.15.46 Arriva Piastri e in 1:29.118 balza davanti a tutti, rifilando 0.548 a Doohan. Attenzione che arriva Norris.15.45 Ci sono le due Mclaren di Piastri e di Norris con le soft. Attendiamo i loro tempi.15.44 Doohan, in tutto questo, si porta davanti a tutti in 1:29.666 a precedere di 0.586 Bearman, di 0.701 Hamilton e di 0.742 Leclerc.15.44 Leclerc non fa meglio di Lewis, anzi è alle spalle del britannico di 0.042.15.43 Hamilton non riesce a migliorare il tempo di Bearman con la Ferrari, distanziato di 0.115 dalla Haas.15.

