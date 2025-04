LIVE F1 GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA Mclaren mostruose nella FP3 Leclerc limita i danni ed Hamilton in difficoltà

DIRETTA LIVE16.24 Antonelli 10° a 1.190 con la Mercedes, in difficoltà.16.23 Leclerc, in tutto questo, ha commesso un errore nel primo settore.16.22 Norris si porta davanti a tutti in 1:27.489 a precedere di 0.024 Piastri. Mclaren che fanno un altro sport.16.21 Tornano in pista le due Ferrari con gomme nuove soft.16.20 10? alla fine e altro tentativo per tutti nel time-attack. Mclaren davvero devastanti.16.19 Hamilton abortisce anche questo tentativo e rimane 12° a 1.675.16.18 Mclaren che su questo asfalto così caldo fa una differenza imbarazzante.16.16 Leclerc conclude il suo giro e il ferrarista rimedia 0.859 da Piastri.Quarto e con distacco enorme, mentre Hamilton ha abortito il suo tentativo.16.15 Verstappen chiude il suo giro e conclude a 0.900 da Piastri. Oasport.it - LIVE F1, GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA: Mclaren mostruose nella FP3, Leclerc limita i danni ed Hamilton in difficoltà Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Antonelli 10° a 1.190 con la Mercedes, in.16.23, in tutto questo, ha commesso un errore nel primo settore.16.22 Norris si porta davanti a tutti in 1:27.489 a precedere di 0.024 Piastri.che fanno un altro sport.16.21 Tornano in pista le due Ferrari con gomme nuove soft.16.20 10? alla fine e altro tentativo per tutti nel time-attack.davvero devastanti.16.19abortisce anche questo tentativo e rimane 12° a 1.675.16.18che su questo asfalto così caldo fa una differenza imbarazzante.16.16conclude il suo giro e il ferrarista rimedia 0.859 da Piastri.Quarto e con distacco enorme, mentreha abortito il suo tentativo.16.15 Verstappen chiude il suo giro e conclude a 0.900 da Piastri.

