LIVE F1 GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA Mclaren devastanti nella FP3 Leclerc ed Hamilton in difficoltà Dalle 19 00 le qualifiche

DIRETTA LIVE16.34 Ferrari, dunque, in grande difficoltà. Le due Rosse molto lente soprattutto nelle percorrenze di curve di media-bassa velocità e le soluzioni d'assetto non sembrano funzionare. Non ottimi presagi in vista delle qualifiche.16.32 Mclaren devastanti in queste condizioni con Norris il più veloce in 1:27.489 a precedere di 24 millesimi Piastri. Russell con la Mercedes in terza posizione a 0.627, davanti a Verstappen (+0.845) e a Leclerc con 0.883. Antonelli con l'altra Mercedes solo 10° a 1.190, sorprendenti le Williams con Albon sesto a 0.900 e Sainz settimo a 1.081.BANDIERA A SCACCHI!!!16.30 Verstappen scavalca Leclerc e si porta in quarta posizione a 0.845 da Piastri. Leclerc prova a rilanciarsi, ma non è sufficientemente veloce.16.27 Ferrari che fatica a trovare la giusta finestra d'utilizzo delle gomme.

