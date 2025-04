Lite in strada a Napoli 18enne pugnala al petto un uomo il Venerdì Santo il ferito rischia la vita

Napoli, la sera di Venerdì Santo. Arrestato dalla polizia 18enne napoletano: è accusato di tentato omicidio. Leggi su Fanpage.it Aggressione in via Bari, al Rione Vasto di, la sera di. Arrestato dalla polizianapoletano: è accusato di tentato omicidio.

Le ultime notizie da altri siti: Ragazzo di 19 anni accoltellato a Napoli, fendenti inferti da una 15enne al culmine di una lite in strada; Un'altra sparatoria in strada: muore 19enne. Battaglia: la città va disarmata; Difende l'amico in lite, 18enne picchiato da 6 ragazzi a calci in faccia: operato per ricostruire il volto; Lite in strada, 19enne accoltellato: due 21enni fermati dai carabinieri a Castellammare; Napoli, bambino di 10 anni accoltella alla coscia un 13enne: la lite in strada per un pallone.

Lite degenera a Napoli, 18enne ferisce un uomo con un coltello: arrestato - Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata, nella serata di ieri, in un tentato omicidio nel cuore di Napoli. (ilgiornalelocale.it)

Accoltellato dopo una lite per futili motivi: la polizia arresta un giovane per tentato omicidio - La vittima è stata colpita con alcuni fendenti al torace e alla clavicola ed è stata ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini ... (napolitoday.it)

Lite furibonda, un 18enne accoltellato alla Torretta - NAPOLI. Accoltellato alla coscia sinistra da un minorenne per una lite in strada provocato dal solito sguardo “di troppo”, un 18enne della Torretta è ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata ... (ilroma.net)