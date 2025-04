Sololaroma.it - Leicester-Liverpool, il pronostico di Premier League: sorpresa GOL

Leggi su Sololaroma.it

La tre giorni di coppe europee è passata in archivio, con lache torna quindi a prendere la scena con la 33° giornata. Una delle gare in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che sono in lati diametralmente opposti della classifica. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani domenica 20 aprile alle 17:30 al King Power Stadium. L’incontro di andata si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dei Reds, che cercheranno di ripetersi per avvicinarsi al titolo. Per i padroni di casa, invece, l’obiettivo è quello di compiere un’impresa seppur la retrocessione sia quasi aritmetica.L’andamento diReduce dal pareggio per 2-2 con il Brighton, ilsta di fatto per dire addio alla, dopo una stagione che definire travagliata è utilizzare un eufemismo.