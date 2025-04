Le bellezze di Lucera per tutti fortezza museo archeologico e anfiteatro aperti per festività e ponti

Lucera celebra il prestigioso titolo di Capitale della Cultura della Puglia 2025, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale, garantendo l’apertura dei principali luoghi della cultura anche in occasione delle festività e. Foggiatoday.it - Le bellezze di Lucera per tutti: fortezza, museo archeologico e anfiteatro aperti per festività e ponti Leggi su Foggiatoday.it Nell’anno in cuicelebra il prestigioso titolo di Capitale della Cultura della Puglia 2025, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale, garantendo l’apertura dei principali luoghi della cultura anche in occasione dellee.

Approfondimenti da altre fonti: Le bellezze di Lucera per tutti: fortezza, museo archeologico e anfiteatro aperti per festività e ponti; Il castello di Lucera, gemma da salvare. Tutolo: «Fondi all'incaglio»; NEWS ON LINE, Spazio aperto » Lucera Non Tace: Viale Castello, vergognose ferite e omaggi biologici; Riqualificazione edifici storici: la Fortezza di Lucera, un ‘belvedere’ sulla storia; Salviamo la Fortezza Sveva Angioina di Lucera.

La fortezza, il museo e l'anfiteatro di Lucera resteranno aperti durante le festività e i ponti - L’Amministrazione Comunale di Lucera ha deciso l’apertura dei principali luoghi della cultura anche in occasione delle festività e dei ponti primaverili ed estivi ... (foggiacittaaperta.it)

Lucera e la tutela della Fortezza svevo-angioina: i fondi ci sono ma inutilizzati - L’anno 2026 rappresenta il limite temporale di validità di tutti i progetti del ... lustro a tutta l’area della Fortezza. Un valore aggiunto della Lucera “Città d’Arte”, almeno questo ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

LUCERA Il gabbiotto alla Fortezza di Lucera: una collocazione controversa e il silenzio delle istituzioni - Il gabbiotto alla Fortezza di Lucera: una collocazione controversa e il silenzio delle istituzioni ... (statoquotidiano.it)