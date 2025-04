Lavori edili con chiusura di via Santa Marta e la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Cannicci

edili come quello in via Santa Marta e via della Vigna Nuova. Ma anche la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Cannicci. Sono i principali Lavori che sono in programma la prossima settimana.Via di Santa Marta: dalla mezzanotte di domenica 20 alle 9 di martedì 22. Firenzetoday.it - Lavori edili con chiusura di via Santa Marta e la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Cannicci Leggi su Firenzetoday.it Vari cantiericome quello in viae via della Vigna Nuova. Ma anche lain via. Sono i principaliche sono in programma la prossima settimana.Via di: dalla mezzanotte di domenica 20 alle 9 di martedì 22.

Notizie raccolte sul web: Viabilità, tutti i cantieri del dopo Pasqua; Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di un tratto della via Quattrociocchi nella giornata del 22 aprile 2025.; Tutti i cantieri presenti sulle strade di Bologna; Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 3 marzo; Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 31 marzo.

Non solo in città, lavori anche in tangenziale ed autostrada: tutti i cantieri in attivazione - Termine previsto: 31 luglio via Cesare Masina strada chiusa presso l'incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli ... (bolognatoday.it)

Via ai lavori di demolizione . Chiude la vasca olimpionica della piscina comunale - Proseguono in viale Gorizia i lavori per il nuovo impianto natatorio e questa volta le opere in corso obbligheranno alla chiusura della vasca da 50 metri che, ormai da mesi, è l’unica a tenere ancora ... (msn.com)

Caserta, caos ingorghi a Via Verdi: «Chiusura inevitabile» - Il caos nei pressi di via Verdi è ormai pari solo allo sgomento. A otto giorni dalla chiusura della strada ... piazza Garibaldi e via Verdi, anche i lavori di ripristino del manto stradale ... (ilmattino.it)