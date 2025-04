L Avellino torna in B esplode la festa in città

Avellino torna in Serie B sette anni dopo l'esclusione del 2018, quando una fidejussione presentata in ritardo cancellò la squadra irpina dalla geografia del calcio professionistico. Vincendo 2-1 al Viviani di Potenza contro il Sorrento, i biancoverdi hanno staccato il di 8 punti il Cerignola, sconfitto ad Altamura, guadagnandosi la matematica promozione nella serie cadetta. Ripartita dai Dilettanti la nuova società calcistica denominata Calcio Avellino Ssd aveva centrato subito la promozione in C ma poi è rimasta per sei stagioni in Lega Pro. Per la decisiva trasferta in Basilicata, l'Us Avellino 1912 è stata seguita da un migliaio di tifosi che poi hanno scortato il pullman fino al Partenio dove è stata organizzata la festa per la risalita. Alla squadra di Raffaele Biancolino bastava un punto ma ne ha conquistati tre facendo esplodere la gioia anche dei duemila tifosi che hanno seguito la partita dal maxischermo allo stadio di Avellino.

