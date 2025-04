Lars Von Trier torna al cinema nel 2025 tre film restaurati in 4K distribuiti da Movies Inspired

Lars Von Trier torna protagonista sul grande schermo nel 2025. La casa di distribuzione Movies Inspired riporta nelle sale italiane tre capolavori del celebre regista danese, in edizione completamente restaurata in 4K. Si tratta di tre uscite evento, ognuna della durata di tre giorni, dedicate ad alcuni dei film più iconici della carriera del cineasta.Dogville in 4K: il primo titolo in uscita il 2-3-4 giugno 2025Ad aprire questa retrospettiva è Dogville, il film manifesto dello stile provocatorio e sperimentale di Lars Von Trier, in programma al cinema dal 2 al 4 giugno 2025. Presentato in anteprima al 56° Festival di Cannes e candidato alla Palma d’Oro, Dogville ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il David di Donatello come Miglior film Europeo nel 2004. Dailyshowmagazine.com - Lars Von Trier torna al cinema nel 2025: tre film restaurati in 4K distribuiti da Movies Inspired Leggi su Dailyshowmagazine.com Vonprotagonista sul grande schermo nel. La casa di distribuzioneriporta nelle sale italiane tre capolavori del celebre regista danese, in edizione completamente restaurata in 4K. Si tratta di tre uscite evento, ognuna della durata di tre giorni, dedicate ad alcuni deipiù iconici della carriera del cineasta.Dogville in 4K: il primo titolo in uscita il 2-3-4 giugnoAd aprire questa retrospettiva è Dogville, ilmanifesto dello stile provocatorio e sperimentale diVon, in programma aldal 2 al 4 giugno. Presentato in anteprima al 56° Festival di Cannes e candidato alla Palma d’Oro, Dogville ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il David di Donatello come MigliorEuropeo nel 2004.

