Lamborghini si ribalta nel canale il conducente resta incastrato tra le lamiere e muore annegato i passanti notano il bolide in acqua e lanciano allarme

Lamborghini, è uscita di strada finendo nel canaletto. Ilgazzettino.it - Lamborghini si ribalta nel canale, il conducente resta incastrato tra le lamiere e muore annegato: i passanti notano il bolide in acqua e lanciano l'allarme Leggi su Ilgazzettino.it Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 aprile, in via del Rio a Concordia Sagittaria, dove un?auto di grossa cilindrata, una, è uscita di strada finendo neltto.

