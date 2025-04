Ladri in fuga dai carabinieri provocano incidente Mi sono piombati addosso l’auto ribaltata e il pianto di mia figlia

carabinieri e della polizia, vigili del fuoco. Così movimentata che persino l’amministrazione comunale, attraverso un post sui social, ha sentito la necessità di spiegare un minimo l’accaduto.“Intorno alle 22:30 – si legge – un grave incidente stradale ha avuto luogo all’altezza dell’incrocio tra Via V. Veneto e Via Morali, prima del ponte. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto coinvolte era inseguita da una pattuglia dei carabinieri, partita da Brembate in direzione Trezzo, dopo un presunto furto in abitazione. A bordo del veicolo in fuga si trovavano soggetti extracomunitari, che durante la corsa ad alta velocità hanno urtato un’auto intenta a svoltare, finendo poi ribaltati contro un altro veicolo proveniente dal ponte. Bergamonews.it - Ladri in fuga dai carabinieri provocano incidente: “Mi sono piombati addosso, l’auto ribaltata e il pianto di mia figlia” Leggi su Bergamonews.it Serata decisamente movimentata quella di venerdì 18 aprile a Capriate San Gervasio, con decine di persone riversate in strada per capire cosa stesse accadendo tra auto incidentate, ambulanze, pattuglie deie della polizia, vigili del fuoco. Così movimentata che persino l’amministrazione comunale, attraverso un post sui social, ha sentito la necessità di spiegare un minimo l’accaduto.“Intorno alle 22:30 – si legge – un gravestradale ha avuto luogo all’altezza dell’incrocio tra Via V. Veneto e Via Morali, prima del ponte. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto coinvolte era inseguita da una pattuglia dei, partita da Brembate in direzione Trezzo, dopo un presunto furto in abitazione. A bordo del veicolo insi trovavano soggetti extracomunitari, che durante la corsa ad alta velocità hanno urtato un’auto intenta a svoltare, finendo poi ribaltati contro un altro veicolo proveniente dal ponte.

Ne parlano su altre fonti: Capriate San Gervasio, maxi inseguimento dei carabinieri; Ladri in fuga provocano incidente e si schiantano contro auto Poste; Fuga da un posto di controllo a Pagani, poi si scontrano con un'auto: caccia a due giovani; Tre tentati furti nella notte, ignoti provocano l'esplosione del bancomat; Contro i furti aumentano i controlli sul territorio.

Due bancomat fatti esplodere nella notte. Ladri in fuga con migliaia di euro - In entrambi i casi i malviventi hanno sottratto circa 60mila euro. Nel mirino due filiali a Lido di Camaiore e Capezzano Pianore ... (msn.com)

Furto in villa, ladro in fuga con una lavatrice su un carrello: inseguito per le vie del centro e arrestato - Dopo un breve inseguimento a piedi con i carabinieri, un 53enne di Itri è finito in manette per un tentato colpo notturno in una villa di Fondi. Un furto dai contorni abbastanza curiosi, ... (msn.com)

Barbara, esplode il bancomat della BCC: ladri in fuga col malloppo - Colpo alla filiale del credito cooperativo di Ostra Vetere, sul posto carabinieri e vigili del fuoco per il boato che ha danneggiato l'edificio ... (centropagina.it)