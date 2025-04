Zonawrestling.net - La WWE continua a pubblicizzare Rey Mysterio vs El Grande Americano, allarme rientrato in vista di Wrestlemania?

Dopo che nel primo pomeriggio vi avevamo riportato il possibile infortunio di Reydurante l’ultimo episodio di Smackdown, la WWE al momento stando al’incontro, sia sul sito ufficiale sia sui propri canali social. Specialmente su X, dove l’account ufficiale della federazione ha poco fa confermato l’incontro, in programma stanotte duranteSaturday:WWE Hall of Famer @reycompetes at #TONIGHT against WWE's newest sensation @WWE!7ET/4PTStreaming exclusively on @peacock in the U.S. and @netflix internationally. pic.twitter.com/V6PFDKbXG9— WWE (@WWE) April 19, 2025Sembra dunque “rientrati” l’post-Smackdown ed è probabile dunque che il WWE Hall of Famer salga sul ring con la “new entry” WWE, al “debutto” a