La Roma piega 1-0 il Verona, decide Shomurodov

AGI - Laha superato 1-0 ilall'Olimipico con un gol dial terzo minuto e si è portata momentaneamente a due punti dal quarto posto. I giallorossi allungano a 17 partite la loro serie positiva e tengono vive le speranze di un piazzamento prestigioso in Europa. Are la gara è stata la rete lampo di Eldor, schierato titolare al posto di Dovbyk, alle prese negli ultimi giorni con un lavoro differenziato. Sulla trequarti Ranieri schiera invece contemporaneamente i due vice Dybala (presente in panchina nonostante l'infortunio): Baldanzi e Soulè. L'argentino, reduce dal gol nel derby, ha realizzato due reti contro ilin Serie A e ha fatto meglio solamente contro il Cagliari (tre). Soulè lascia subito il segno, ma lo fa in veste di uomo assist: l'ex Frosinone riceve un lancio di Cristante, salta Valentini e con un tocco morbido offre la palla dell'1-0 a, bravo ad infilarsi in spaccata tra Coppola e Ghilardi.