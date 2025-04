La protesta dei medici Ruolo unico un danno anche per i pazienti

Ruolo unico, danno multiplo. Il nuovo Ruolo unico di assistenza primaria, introdotto dall’Accordo collettivo nazionale 2024, stravolge l’organizzazione della medicina territoriale. Invece di valorizzare le nostre competenze, ci impone un modello rigido e insostenibile, obbligandoci a svolgere contemporaneamente l’attività di medico di famiglia e quella di continuità assistenziale (ex guardia medica), senza possibilità di scelta e senza tenere conto dei carichi di lavoro, delle specificità professionali e delle condizioni di vita personali». A lanciare l’allarme – anche attraverso una petizione online su Change.org - sono i medici di medicina generale che non hanno finito il corso di formazione entro il 2024. Il problema riguarda tutta Italia, anche i giovani dottori del Maceratese. In pratica i medici di famiglia che dal 2025 in poi prendono l’abilitazione vengano inquadrati come «figure uniche», cioè interscambiabili tra assistenza primaria (la classica attività diurna) e guardia medica. Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei medici: “Ruolo unico, un danno anche per i pazienti” Leggi su Ilrestodelcarlino.it multiplo. Il nuovodi assistenza primaria, introdotto dall’Accordo collettivo nazionale 2024, stravolge l’organizzazione dellana territoriale. Invece di valorizzare le nostre competenze, ci impone un modello rigido e insostenibile, obbligandoci a svolgere contemporaneamente l’attività di medico di famiglia e quella di continuità assistenziale (ex guardia medica), senza possibilità di scelta e senza tenere conto dei carichi di lavoro, delle specificità professionali e delle condizioni di vita personali». A lanciare l’allarme –attraverso una petizione online su Change.org - sono idina generale che non hanno finito il corso di formazione entro il 2024. Il problema riguarda tutta Italia,i giovani dottori del Maceratese. In pratica idi famiglia che dal 2025 in poi prendono l’abilitazione vengano inquadrati come «figure uniche», cioè interscambiabili tra assistenza primaria (la classica attività diurna) e guardia medica.

