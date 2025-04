La mafia non esiste Stefania Petyx svela il paradosso di un quartiere di Palermo

Stefania Petyx si reca nel quartiere La Noce a Palermo dopo il blitz che ha stroncato i vertici di Cosa . “La mafia non esiste”, Stefania Petyx svela il paradosso di un quartiere di Palermo su Perizona.it Perizona.it - “La mafia non esiste”, Stefania Petyx svela il paradosso di un quartiere di Palermo Leggi su Perizona.it si reca nelLa Noce adopo il blitz che ha stroncato i vertici di Cosa . “Lanon”,ildi undisu Perizona.it

Notizie raccolte sul web: Domani sera a Striscia: pugni e spintoni a Stefania Petyx e alla sua troupe a Palermo nei pressi del mercato di Ballarò; Ascari e le notizie che rischiano di mettere in pericolo vite umane; Voto in Emilia: la mafia non c’entra, ma Stefania Craxi ha ragione; Elezioni Emilia Romagna, bufera su Stefania Craxi: Sinistra come certe organizzazioni del Sud...; Bersani: “Stefania Craxi dice che in Emilia Romagna la sinistra è come le mafie del Sud? Chiamiamo il….