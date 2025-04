La funivia caduta Colpa dello Stato che finanzia il genocidio Il delirio dei pro Pal

"La funivia caduta? Colpa dello Stato che finanzia il genocidio". Il delirio dei pro Pal - Il comunicato propagandistico dell'associazione napoletana, che attribuisce a una delle vittime cittadinanza palestinese, è stato condivisa anche dall'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo ... (ilgiornale.it)

Funivia Monte Faito, Eav: "Mai risparmiato su sicurezza". Indagini su freni e manutenzione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Funivia Monte Faito, Eav: 'Mai risparmiato su sicurezza'. Indagini su freni e manutenzione ... (tg24.sky.it)

L’inchiesta sulla caduta della funivia del Monte Faito: il cavo spezzato, la manutenzione e il maltempo - Tragedia sulla funivia del Monte Faito: 4 morti, 1 ferito. Rottura del cavo traente, indagini in corso su manutenzione e sicurezza dell’impianto. (fanpage.it)