Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato le ultime espulsioni di cittadini venezuelani

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa mattina laha fermato l’espulsione di un nuovo gruppo di persone venezuelane, accusate di far parte di bande criminali. I giudici hanno inoltre ordinato la sospensione «fino a un nuovo ordine» dell’impiego dell’Alien Enemies Act. Si tratta di una legge risalente al 1798, che permette al presidente di espellere idi un Paese in guerra con gli USA, senza dover necessariamente ricorrere a un processo.Di recente, Donald Trump aveva decretato che le attività illecite delle gang venezuelane rientrasssero negli atti ostili considerati dalla norma. Dieci giorni fa, laaveva permesso il suo utilizzo, dopo che un giudice federale aveva provato a bloccarla, ma a condizione che, prima di essere rimpatriate, alle persone venisse concesso il tempo sufficiente per fare ricorso.