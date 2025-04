La Casa Bianca lancia a distanza di cinque anni una nuova teoria sull’origine della pandemia Covid

cinque anni ancora si cerca l’origine della pandemia da Covid-19. Questa volta una nuova teoria arriva dalla Casa Bianca, che sostiene fermamente che si tratti di una fuga del virus da un laboratorio cinese. È possibile leggere questi nuovi scenari sul sito web Covid.gov, che già precedentemente veniva utilizzato per la promozione di informazioni su vaccini e test. Ora è stata pubblicata un’immagine a figura intera di Donald Trump. I contenuti invece criticano le politiche anti-pandemia attuate dall’ex presidente Joe Biden e Anthony Fauci, reo di sostenere che il Covid-19 avrebbe avuto origine naturale. L’origine della pandemia spiegata dalla Casa BiancaIl complotto avanza, e sebbene sembrasse superata, ora pare che ci sia un ritorno della teoria della fuga del virus. Sul sito infatti sono riportati cinque punti che sostengono la teoria della fuga di laboratorio. Metropolitanmagazine.it - La Casa Bianca lancia, a distanza di cinque anni, una nuova teoria sull’origine della pandemia Covid Leggi su Metropolitanmagazine.it Dopoancora si cerca l’origineda-19. Questa volta unaarriva dalla, che sostiene fermamente che si tratti di una fuga del virus da un laboratorio cinese. È possibile leggere questi nuovi scenari sul sito web.gov, che già precedentemente veniva utilizzato per la promozione di informazioni su vaccini e test. Ora è stata pubblicata un’immagine a figura intera di Donald Trump. I contenuti invece criticano le politiche anti-attuate dall’ex presidente Joe Biden e Anthony Fauci, reo di sostenere che il-19 avrebbe avuto origine naturale. L’originespiegata dallaIl complotto avanza, e sebbene sembrasse superata, ora pare che ci sia un ritornofuga del virus. Sul sito infatti sono riportatipunti che sostengono lafuga di laboratorio.

