Kiev nega accordo su 90 piano Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.53 Il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cuisarebbe d'"al 90%" con ildi pace dipresentato a Parigi, come riportato dal New York Post che aveva citato fonti Usa. A Sky News il ministero ucraino ha affermato di "non prendere decisioni politiche" e pertanto di non poter effettuare"valutazioni percentuali".Per"la domanda chiave è come garantire che la proposta di cessate il fuoco possa funzionare ed essere monitorata in modo affidabile",si dice nella dichiarazione