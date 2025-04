Juventus 2 gol subiti da palla inattiva da cosa è dovuto questo dato Il motivo secondo Tudor e qual è la cura per migliorare

Mister Tudor ha presentato la sfida della Juve contro il Parma in conferenza stampa concentrandosi anche sui due gol subiti da palla inattiva.

2 GOL subiti DA palla inattiva – «Sì, si lavora sempre di più su alcuni punti. Ci mancano caratteristiche da quel punto di vista, di peso specifico, di età, di esperienza, di quella malizia che è una roba che generalmente nella squadra potrebbe mancare un po'. Quello si può anche trasmettere nei calci piazzati. Bisogna provare a fare una crescita maggiore, in fretta. C'è voglia, predisposizione a migliorare. Siamo consapevoli di quello, abbiamo lavorato e speriamo di fare meglio da quel punto di vista».

