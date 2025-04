Dilei.it - Jovanotti sulla famiglia: “Da bambino speravo che i miei genitori si lasciassero”

Leggi su Dilei.it

Dietro l’immagine del cantante solare e instancabile globetrotter, Lorenzo Cherubini, in arteha spesso lasciato intravedere lati più complessi e meno “da copertina”. Ma nell’intervista rilasciata al Messaggero, ha superato sè stesso per sincerità, arrivando a fare confessioni importanti.Non è il titolo di una nuova canzone né una trovata per far parlare di sé. È un racconto diretto, quasi brutale, su cosa significasse crescere in una casa dove l’amore c’era, ma era coperto da litigi quotidiani, toni accesi e silenzi affilati. Insomma, il classico “restiamo insieme per i figli” che però, visti dal lato dei figli, spesso è tutto fuorché un’idea brillante., un’infanzia tra litigi e un desiderio inconfessabileIdisono rimasti insieme tutta la vita, ma il loro matrimonio è stato tutt’altro che tranquillo.