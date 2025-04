JD Vance in Vaticano colloquio con il cardinale Parolin su migranti e crisi globali

Vance. Sicurezza rafforzata intorno allo Stato Pontificio, zona blindata Roma accoglie la seconda giornata della visita ufficiale del vicepresidente americano JD Vance, tra appuntamenti istituzionali e momenti simbolici nel cuore della Capitale. Dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e la partecipazione al rito della Passione a San Pietro, oggi il numero due della Casa Bianca ha fatto tappa in Vaticano.Appuntamento importante in Vaticano con Parolin Cityrumors.it foto AnsaQuesta mattina, poco prima delle 10, la delegazione statunitense ha raggiunto lo Stato Pontificio, transitando lungo via della Conciliazione prima di entrare dal tradizionale Arco delle Campane, come previsto per le visite ufficiali. JD Vance è stato ricevuto dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per un colloquio riservato incentrato sulle principali crisi internazionali. Cityrumors.it - JD Vance in Vaticano: colloquio con il cardinale Parolin su migranti e crisi globali Leggi su Cityrumors.it Prosegue la visita in Italia del vicepresidente Usa JD. Sicurezza rafforzata intorno allo Stato Pontificio, zona blindata Roma accoglie la seconda giornata della visita ufficiale del vicepresidente americano JD, tra appuntamenti istituzionali e momenti simbolici nel cuore della Capitale. Dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e la partecipazione al rito della Passione a San Pietro, oggi il numero due della Casa Bianca ha fatto tappa in.Appuntamento importante inconCityrumors.it foto AnsaQuesta mattina, poco prima delle 10, la delegazione statunitense ha raggiunto lo Stato Pontificio, transitando lungo via della Conciliazione prima di entrare dal tradizionale Arco delle Campane, come previsto per le visite ufficiali. JDè stato ricevuto dalSegretario di Stato Pietroper unriservato incentrato sulle principaliinternazionali.

Ne parlano su altre fonti: Vance in Vaticano incontra Parolin, colloquio su 'migranti e situazione internazionale'; Vance in Vaticano ha incontrato Parolin: Focus su conflitti e migranti - Vance in Vaticano accolto come un capo di Stato, colloqui cordiali e collaborazione; J.D.Vance in Vaticano per l’incontro con il cardinale Parolin, confronto su guerre e migranti; Vance incontra il cardinale Parolin, focus su crisi e libertà religiosa: Colloquio cordiale; Vance in Vaticano incontra Parolin, colloquio su migranti e situazione internazionale.

Vance incontra il cardinale Parolin, focus su crisi e libertà religiosa: "Colloquio cordiale" - La visita segue quella di ieri, quando Vance ha partecipato insieme alla moglie Usha e ai loro tre figli alla celebrazione della Passione nella basilica di San Pietro ... (msn.com)

Vaticano-Usa, nell'incontro Parolin-JD Vance anche il nodo dei migranti e lo scontro con l'episcopato - E' stato un lungo colloquio quello del vice presidente JD Vance con i vertici del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin e il ministro degli esteri, ... (msn.com)

Vaticano, JD Vance incontra il cardinale Parolin - (LaPresse) Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è stato ricevuto in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della ... (stream24.ilsole24ore.com)