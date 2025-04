J D Vance a pranzo ai Parioli niente carbonara cosa ha mangiato il vicepresidente Usa a Roma

vicepresidente degli Stati Uniti d'America J.D. Vance a Roma: dopo essere entrato in Vaticano, è stato accolto a Palazzo Chigi. Nel mezzo, però, il pranzo in un noto ristorante della capitale. Leggi su Fanpage.it Continua il viaggio deldegli Stati Uniti d'America J.D.: dopo essere entrato in Vaticano, è stato accolto a Palazzo Chigi. Nel mezzo, però, ilin un noto ristorante della capitale.

