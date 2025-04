Inter-news.it - Italiano presenta Bologna-Inter: «Loro top club! Come stanno Odgaard e Castro…»

nel consueto appuntamento di vigilia, in conferenza stampa hato, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Il tecnico si è soffermato in particolare sulle condizioni die Castro. ALLA VIGILIA – Vincenzoha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di: «Mi piacerebbe sentire treno per l’Europa, senza continuare a parlare sempre di Champions. L’obiettivo è l’Europa, poi vedremo quale coppa, se dovessimo fare la Champions bene, capolavoro, ma l’obiettivo delè entrare in Europa. Il passo falso di Bergamo capita, archiviamo, capita. Nel secondo tempo contro l’Atalanta abbiamo reagito, dobbiamo recuperare qualche giocatore importante, battaglieremo in questo finale di stagione.