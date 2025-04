Italiano pre Bologna Inter Noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo Loro tra i migliori al mondo e su Castro…

Italiano, allenatore del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter In conferenza stampa, l'allenatore del Bologna Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l'Inter. TRENO PER L'EUROPA– «Mi piacerebbe sentire treno per l'Europa, senza continuare a parlare sempre di Champions. L'obiettivo è l'Europa,

