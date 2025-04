Iran terminati colloqui con gli Usa a Roma sul nucleare Gaza almeno 70 morti in 24 ore nei raid israeliani

almeno 80 morti nei raid Usa nello Yemen". Il Pentagono: "Dimezzeremo i soldati schierati in Siria" Tgcom24.mediaset.it - Iran, terminati colloqui con gli Usa a Roma sul nucleare | Gaza, almeno 70 morti in 24 ore nei raid israeliani Leggi su Tgcom24.mediaset.it Houthi: "80neiUsa nello Yemen". Il Pentagono: "Dimezzeremo i soldati schierati in Siria"

Colloqui Usa-Iran, per Teheran serve 'intesa logica e razionale' - E' necessario che tutte le parti coinvolte colgano l'opportunità di raggiungere un'intesa "logica e razionale" sul nucleare di Teheran che implichi la rimozione delle sanzioni: lo ha detto il ministro ... (msn.com)

A Roma i colloqui tra Usa e Iran sul nucleare, Tajani: “Siamo la Capitale di pace e dialogo” - A guidare la delegazione Usa c'è l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff. Per gli iraniani c'è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ... (dire.it)

Dialogo Usa-Iran, iniziati i colloqui a Roma - Nella capitale il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e l'inviato Usa Witkoff. Tajani: 'Totale sostegno alla mediazione dell'Oman' (ANSA) ... (ansa.it)