Inter Women Roma 1 0 LIVE Polli porta subito avanti le nerazzurre

Inter Women Roma LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match. Segui con noi la diretta della sfidaTutto pronto all'Arena Civica di Milano per Inter Women Roma, la sfida valevole per il 6° turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo la pausa Nazionali, le nerazzurre scendono in campo, cercando una vittoria che garantirebbe la qualificazione alla prossima Women's UEFA Champions League. Segui con noi la diretta testuale della partita:CRONACACalcio d'inizio1? Haavi entra in area e dalla sinistra calcia a giro scheggiando il palo.4? Calcio d'angolo di Serturini e Csiszar di testa colpisce il palo. Gara subito accesa.6'GOOOOOOOOLLLLLLL Inter!!!! Elisa Polli sulla linea ribatte di testa in rete dopo il palo colpito ancora da Csiszar.Inter Women Roma 1-0, IL TABELLINO:Marcatori: 6? Polli (INT)Inter (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 15 Serturini, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 23 Magull, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli.

