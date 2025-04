Inter Roma Women 1 0 al 45 sta anche stretto Sblocca subito Polli

Inter Women conduce 1-0 contro la Roma nella sfida valida per la settima giornata della poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025.IN VANTAGGIO – Un inizio veemente da parte dell’Inter Women, capaci di colpire presto e di mettere in difficoltà le giallorosse. La partita si accende già dopo due minuti: la Roma prova a colpire subito con Haavi, che penetra in area, si accentra sul destro e prova la conclusione sul secondo palo. Il tiro è insidioso ma sfiora il bersaglio. La risposta dell’Inter è immediata e decisa. Al 4’ è Csiszar a sfiorare il vantaggio: la centrocampista ungherese colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e manda il pallone sul palo. La difesa della Roma si salva respingendo nuovamente in angolo, ma è solo il preludio al gol. Inter-news.it - Inter-Roma Women 1-0 al 45?, sta anche stretto! Sblocca subito Polli Leggi su Inter-news.it È un primo tempo di grande intensità quello andato in scena all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano, dove l’conduce 1-0 contro lanella sfida valida per la settima giornata della poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025.IN VANTAGGIO – Un inizio veemente da parte dell’, capaci di colpire presto e di mettere in difficoltà le giallorosse. La partita si accende già dopo due minuti: laprova a colpirecon Haavi, che penetra in area, si accentra sul destro e prova la conclusione sul secondo palo. Il tiro è insidioso ma sfiora il bersaglio. La risposta dell’è immediata e decisa. Al 4’ è Csiszar a sfiorare il vantaggio: la centrocampista ungherese colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e manda il pallone sul palo. La difesa dellasi salva respingendo nuovamente in angolo, ma è solo il preludio al gol.

