Inter Lautaro è da pallone d’ oro

Lautaro Martinez è da antologia. Il gol è solo la ciliegina sulla torta di una partita magistrale del capitano nerazzurro, giocata da leader tecnico e morale. Una cattiveria agonistica che gli è sempre stata riconosciuta ma che contro il Bayern monaco ha fatto la

