Inter-news.it - Inter-Atalanta Primavera 0-1, pagelle: Venturini ingenuo, 5!

L’perde contro l’con il risultato di 1-0.provoca il calcio di rigore decisivo per gli avversari ed inevitabilmente è il peggiore. Le. Calligaris 6.5: Sono poche, pochissime le conclusioni che arrivano dalle sue parti. Fa però il massimo quando viene chiamato in causa, anche intuendo il rigore. Simonetto è perfetto però dagli undici metri.– DIFESADella Mora 6.5: Salva l’dallo svantaggio già prima del gol su calcio di rigore. Sulla linea blocca il tacco di Riccio chiudendo con una diagonale dai tempi giusti.Garonetti 6.5: Non ne fa passare una e segue la prestazione del leader e compagno di reparto. In impostazione fa bene, sicuramente meglio di chi aveva le chiavi della regia oggi.Alexiou 7: Rimedia agli errori con la palla al piede dei compagni e giganteggia sulle palle alte, che arrivano e non in basse quantità.