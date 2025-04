Inter Atalanta Primavera 0 1 il tabellino della partita

Inter Primavera che cade di misura contro l'Atalanta, nella sfida andata in scena al Konami Youth Development Centre. A decidere il match è stato un rigore trasformato da Simonetto all'86'. Gara combattuta, ma alla fine a sorridere è la formazione bergamasca. Per i ragazzi di mister Zanchetta una prestazione volenterosa, ma poco incisiva sotto porta.

Inter-Atalanta Primavera 0-1 – IL tabellino

Inter Primavera (4-3-3): 1 Calligaris; 19 della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta (6 Maye 70'); 16 Venturini, 4 Zanchetta (14 Bovo 70'), 10 Quieto (29 Topalovic 61'); 30 De Pieri, 11 Spinaccè (9 Lavelli 61'), 18 Mosconi (27 Pinotti 80').
In panchina: 12 Taho, 21 Zamarian, 15 Perez, 39 La Torre.
Allenatore: Andrea Zanchetta

Atalanta Primavera (3-5-2): 37 Pardel, 2 Gobbo, 31 Ramaj (33 Maffessoli 46'), 39 Comi; 32 Idele, 8 Riccio, 10 Bonanomi (17 Gariani 80'), 49 Manzoni (46 Fiogbe 70'), 3 Simonetto; 21 Baldo (25 Steffanoni 70'), 9 Cakolli (23 Artesani, 86').

