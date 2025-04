Infortunio Mbangula ce la fa per Parma Juve Tudor svela la decisione sull’esterno belga Novità sulle sue condizioni verso la trasferta

A due giorni da Parma–Juve, in conferenza stampa, Igor Tudor ha fatto il punto sugli infortunati. Le dichiarazioni del tecnico bianconero su Mbangula.

Mbangula – «Questa settimana abbiamo lavorato bene, l'abbiamo sfruttata al massimo lavorando su tutti i punti di vista. Yildiz ha avuto una contusione, ha fatto un po' con noi oggi e vediamo domani. Anche Koopmeiners c'è un forte rischio per la partita. Mbangula e Gatti sono fuori, più quelli che c'erano prima».

