Influenza superati i 15 milioni di casi Pregliasco Stagione più pesante degli ultimi 15 anni

Stagione Influenzale 2024-2025 si sta rivelando una delle più impegnative degli ultimi anni. Con oltre 15,6 milioni di italiani già colpiti e 340mila nuovi casi registrati nell'ultima settimana, l'allerta è alta. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente alla Statale di Milano, avverte: "non è finita, anzi". Il quadro clinico ricorda, se non supera, quello del periodo post-Covid. Mentre alcune regioni iniziano a respirare, altre sono ancora in stato di allerta, complici un meteo instabile e le festività che potrebbero prolungare l'epidemia. Secondo Pregliasco, questa è la Stagione più pesante dal 2009-2010, paragonabile al 2022-2023, quando il Covid-19 aveva lasciato spazio a una ripresa virale.

