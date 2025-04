Incidente in città danneggiata auto di Poste Italiane Mercedes contro palo della luce

Incidente in città intorno alle ore 14 di oggi, sabato 19 aprile 2025. Il sinistro è accaduto in via Vittorio Veneto in prossimità dell'intersezione con via Puglia al rione Cappuccini. Coinvolti due veicoli: una Fiat Panda utilizzata da Poste Italiane e una Mercedes. Ancora da chiarire.

