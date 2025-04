Inchiesta 5G revocato il mandato d arresto europeo per Simeone

revocato il mandato di arresto europeo per Lucia Simeone. La collaboratrice dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello potrà, dunque, recarsi in Belgio da cittadina libera.La donna era stata coinvolta nell'Inchiesta delle autorità belghe sul caso Huawei e 5G. Napolitoday.it - Inchiesta 5G, revocato il mandato d'arresto europeo per Simeone Leggi su Napolitoday.it È statoildiper Lucia. La collaboratrice dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello potrà, dunque, recarsi in Belgio da cittadina libera.La donna era stata coinvolta nell'delle autorità belghe sul caso Huawei e 5G.

