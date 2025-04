In Premier League alcuni club chiedono circa 2000 euro alle famiglie per i bambini mascotte Telegraph

Premier League ha ricevuto diverse critiche in merito allo “sfruttamento” dei bambini e delle loro famiglie per accompagnare i calciatori in campo.alcuni club di Premier League addebitano fino a 2000 euro alle famiglie per far fare da mascotte ai bambiniSecondo quanto riportato dal Telegraph:I club della Premier League stanno addebitando fino a £1.800 (circa 2000 euro) alle famiglie con bambini per essere le mascotte durante le partite, suscitando feroci critiche da parte di parlamentari e attivisti. Nottingham Forest, Brighton, Crystal Palace, Ipswich e West Ham sono stati etichettati come “sfruttatori” dalla critica. I club difendono con veemenza le loro politiche sui prezzi, sottolineando che l’ospitalità e il kit indossato sono spesso offerti dalle società. Tuttavia, Dame Caroline Dinenage, presidente del Comitato cultura, media e sport, ha commentato: «È un peccato che alcuni club stiano approfittando di questa meravigliosa esperienza mettendo in palio così tanti giovani». Ilnapolista.it - In Premier League alcuni club chiedono circa 2000 euro alle famiglie per i bambini “mascotte” (Telegraph) Leggi su Ilnapolista.it Laha ricevuto diverse critiche in merito allo “sfruttamento” deie delle loroper accompagnare i calciatori in campo.diaddebitano fino aper far fare daaiSecondo quanto riportato dal:Idellastanno addebitando fino a £1.800 (conper essere ledurante le partite, suscitando feroci critiche da parte di parlamentari e attivisti. Nottingham Forest, Brighton, Crystal Palace, Ipswich e West Ham sono stati etichettati come “sfruttatori” dalla critica. Idifendono con veemenza le loro politiche sui prezzi, sottolineando che l’ospitalità e il kit indossato sono spesso offerti dsocietà. Tuttavia, Dame Caroline Dinenage, presidente del Comitato cultura, media e sport, ha commentato: «È un peccato chestiano approfittando di questa meravigliosa esperienza mettendo in palio così tanti giovani».

