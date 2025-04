Il viaggio inaugurale dei due convogli è iniziato alle 9 40 da Ancona la possibilità di utilizzare alimentazione a BioGNL permetterà di ridurre in media le emissioni di CO2 del 80

dello Stato Italiane, attraverso la Fondazione FS e in collaborazione con Greenture, società del gruppo Snam, e Hitachi Rail, di valorizzazione in chiave green del materiale rotabile. Presso la Sala Convegni della stazione ferroviaria di Fabriano, si è tenuta la presentazione del completamento degli interventi di rigenerazione di una coppia di automotrici AL n668, la cui alimentazione è stata trasformata da diesel a BioGNL. Il viaggio inaugurale dei due convogli è iniziato alle 9.40 da Ancona e, dopo la presentazione, è proseguito, in occasione del 130esimo anniversario della linea “Subappennina Italica”, sulla storica ferrovia per Pergola. Ad illustrare il progetto il direttore generale di Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa: “Il convoglio che ha viaggiato quest’oggi è stato completamente rigenerato, riportato in questo caso all’aspetto originario, ma soprattutto tenendo l’impianto originale, quindi impattando poco a livello economico, è stato convertito a una nuova alimentazione, a biometano. Iodonna.it - Il viaggio inaugurale dei due convogli è iniziato alle 9.40 da Ancona, la possibilità di utilizzare l'alimentazione a BioGNL permetterà di ridurre in media le emissioni di CO2 dell'80% Leggi su Iodonna.it Fabriano, 16 apr. (askanews) – Turismo ferroviario unito a una mobilità sempre più sostenibile: continua il progetto del gruppo Ferrovieo Stato Italiane, attraverso la Fondazione FS e in collaborazione con Greenture, società del gruppo Snam, e Hitachi Rail, di valorizzazione in chiave green del materiale rotabile. Presso la Sala Convegnia stazione ferroviaria di Fabriano, si è tenuta la presentazione del completamento degli interventi di rigenerazione di una coppia di automotrici AL n668, la cuiè stata trasformata da diesel a. Ildei due9.40 dae, dopo la presentazione, è proseguito, in occasione del 130esimo anniversarioa linea “Subappennina Italica”, sulla storica ferrovia per Pergola. Ad illustrare il progetto il direttore generale di Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa: “Ilo che ha viaggiato quest’oggi è stato completamente rigenerato, riportato in questo caso all’aspetto originario, ma soprattutto tenendo l’impianto originale, quindi impattando poco a livello economico, è stato convertito a una nuova, a biometano.

Le ultime notizie da altri siti: Mobilità sostenibile: le ALn668 rigenerate da Fondazione FS, Snam e Hitachi Rail; Una nuova vita green per i treni storici: i convogli alimentati a metano per ridurre l'impatto ambientale; Le due storiche automotrici Aln 668 rigenerate in chiave green; Primo viaggio per un treno ibrido sulla tratta Verona-Rovigo; Treni, a Fabriano due automotrici storiche rigenerate in chiave green.

Il ritorno del Frecciarossa Milano-Parigi: il viaggio inaugurale - Nuova puntata di Reality, il format video di FSNews di stampo documentaristico questa è salito sul Frecciarossa Milano - Parigi ... (fsnews.it)

A Torrenieri due colpi di sirena. Ecco l’"Orient Express-La Dolce vita" - Viaggio inaugurale ieri per il treno ... esclusive suite realizzate nei vagoni del prestigioso convoglio. Siamo andati alla stazione di Torrenieri per cercare di saperne di più e magari fare due ... (lanazione.it)

Sesto Fiorentino: viaggio inaugurale nella tratta ferroviaria AV - L'incontro si è svolto in due fasi: nella prima il sindaco ... Poi c'è stato un viaggio con l'ETR500 Y1, uno dei convogli sperimentali di RFI che dalla stazione di Castello ha portato autorità ... (nove.firenze.it)