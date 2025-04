Il realismo ideale nell’estetica del bello la mostra di Marcello Cannelli

mostra personale di Marcello Cannelli dal titolo "Il realismo ideale nell’estetica del bello". L’esposizione, curata dalla storica e critica d’arte Maria Giovanna Cutini, resterà aperta al pubblico fino al 25. Arezzonotizie.it - "Il realismo ideale nell’estetica del bello", la mostra di Marcello Cannelli Leggi su Arezzonotizie.it Sarà inaugurata sabato 26 aprile alle ore 17,30, presso il Palazzo del Podestà, lapersonale didal titolo "Ildel". L’esposizione, curata dalla storica e critica d’arte Maria Giovanna Cutini, resterà aperta al pubblico fino al 25.

Su questo argomento da da altre fonti: Il realismo ideale nell’estetica del bello, la mostra di Marcello Cannelli; Marcello Cannelli in mostra al Palazzo del Podestà: “Il realismo ideale nell’estetica del bello”; Dieci idee last minute in Toscana per Pasqua, Pasquetta e i ponti: musei, tour e non solo; Zerocalcare, il fumettista ospite del Centro Giovani Onda d’Urto di Villa Severi; I laboratori residenziali in programma a Kilowatt Festival 2025.

"Il realismo ideale nell’estetica del bello": in mostra le opere di Marcello Cannelli in Palazzo del Podestà - Sarà inaugurata sabato 26 aprile alle ore 17.30, a Montevarchi la mostra personale di Marcello Cannelli dal titolo "Il realismo ideale nell’estetica del bello". (lanazione.it)