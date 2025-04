Il primo colloquio intimo in un carcere italiano si è svolto a Terni

carcere di Terni, ha avuto luogo il primo colloquio intimo in un carcere italiano; un «piccolo miracolo organizzativo», almeno secondo Giuseppe Caforio, garante dei detenuti dell’Umbria. I detenuti del Magazzino ordini fissi hanno imbiancato la “stanza dell’affettività” , ricavata accanto all’area colloqui con gli avvocati, hanno allestito un bagno di fortuna, un letto matrimoniale, una televisione e un tavolino con due sedie. Uno di loro, appassionato di pittura, ha realizzato anche un murales con cuori, cigni e la scritta “Ti amo”.A beneficiare dello spazio è stato un uomo campano di sessant’anni che, due mesi fa, aveva vinto un ricorso al tribunale di Sorveglianza di Spoleto. Il giudice aveva accolto le sue richieste, dichiarando illegittimo il divieto alle visite in carcere dei partner senza la sorveglianza a vista della polizia penitenziaria. Metropolitanmagazine.it - Il primo colloquio intimo in un carcere italiano si è svolto a Terni Leggi su Metropolitanmagazine.it Ieri, neldi, ha avuto luogo ilin un; un «piccolo miracolo organizzativo», almeno secondo Giuseppe Caforio, garante dei detenuti dell’Umbria. I detenuti del Magazzino ordini fissi hanno imbiancato la “stanza dell’affettività” , ricavata accanto all’area colloqui con gli avvocati, hanno allestito un bagno di fortuna, un letto matrimoniale, una televisione e un tavolino con due sedie. Uno di loro, appassionato di pittura, ha realizzato anche un murales con cuori, cigni e la scritta “Ti amo”.A beneficiare dello spazio è stato un uomo campano di sessant’anni che, due mesi fa, aveva vinto un ricorso al tribunale di Sorveglianza di Spoleto. Il giudice aveva accolto le sue richieste, dichiarando illegittimo il divieto alle visite indei partner senza la sorveglianza a vista della polizia penitenziaria.

