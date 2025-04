Il nuovo ponte tra Estensi e Spina è realtà aperto ufficialmente al transito

nuovo ponte fra Lido degli Estensi e Lido Spina transita la prima auto. La vettura ha la targa svizzera e forse appartiene a uno dei numerosi turisti che ha scelto di trascorrere la Pasqua proprio ai Lidi. E poi ci sono i ciclisti che ora possono. Ferraratoday.it - Il 'nuovo' ponte tra Estensi e Spina è realtà: aperto ufficialmente al transito Leggi su Ferraratoday.it Sono le 12.12 di sabato 19 aprile quando sulfra Lido deglie Lidotransita la prima auto. La vettura ha la targa svizzera e forse appartiene a uno dei numerosi turisti che ha scelto di trascorrere la Pasqua proprio ai Lidi. E poi ci sono i ciclisti che ora possono.

